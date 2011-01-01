икс в квадрате минус игрик в квадрате равно 4022

Математика
икс в квадрате минус игрик в квадрате равно 4022
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4022=2*2011 (только так 2011-простое число) (х-у)(х+у)=4022 система: х-у=2 х+у=2011   х=2+у  подставляем во 2е ур-е 2+2у=2011 2у=2009 у=1004.5  следовательно х=1006.5
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