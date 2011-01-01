икс в квадрате минус игрик в квадрате равно 4022

Гость: Гость:

4022=2*2011 (только так 2011-простое число) (х-у)(х+у)=4022 система: х-у=2 х+у=2011 х=2+у подставляем во 2е ур-е 2+2у=2011 2у=2009 у=1004.5 следовательно х=1006.5