5 курсантов сдали экзамен. Сколькими способами могут быть поставлены им оценки, если известно , что никто из них не получил неудовлетворительные отметки.
Математика
5 курсантов сдали экзамен. Сколькими способами могут быть поставлены им оценки, если известно , что никто из них не получил неудовлетворительные отметки.
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Гость:
3 варианта оценки, 5 чел 3*3*3*3*3=243
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