5 курсантов сдали экзамен. Сколькими способами могут быть поставлены им оценки, если известно , что никто из них не получил неудовлетворительные отметки.

Математика

5 курсантов сдали экзамен. Сколькими способами могут быть поставлены им оценки, если известно , что никто из них не получил неудовлетворительные отметки.

Автор: Гость