При опытном определении ускорения свободного падения учащийся за 5 мин насчитал 150 колебаний маятника . Какое значение ускорения он получил , если длина маятника 1 м ?

Физика

При опытном определении ускорения свободного падения учащийся за 5 мин насчитал 150 колебаний маятника . Какое значение ускорения он получил , если длина маятника 1 м ?

Автор: Гость