При опытном определении  ускорения свободного падения учащийся за 5 мин насчитал 150 колебаний маятника . Какое значение ускорения он получил , если длина маятника 1 м ?

Физика
При опытном определении  ускорения свободного падения учащийся за 5 мин насчитал 150 колебаний маятника . Какое значение ускорения он получил , если длина маятника 1 м ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=300/150=2 V=2PR/T V=2*3.14*1/2=3.14 a= V2/R a=9.85/1=9.85
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