ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471
Математика
ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
129+316=445 переход через разряд в еденицах; 83+471=554 переход через разряд в десятках. Здесь присудствуют только числа 5 и 4,недостающее число-0 (083+471=554)
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