ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471

Математика

ВЫБЕРИ И РЕШИ ПРМЕРЫ НА СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ЧТО ИНТЕРЕСНОГО В ОТВЕТАХ ЭТИХ ПРИМЕРОВ? 482+507 129+316 235+764 83+471

Автор: Гость