Массовая доля цинка, входящего в состав яда кобры, равна 0,5%. Сколько атомов цинка потребуется кобре для производства 1 капли (30мг) своего яда?

Химия

Массовая доля цинка, входящего в состав яда кобры, равна 0,5%. Сколько атомов цинка потребуется кобре для производства 1 капли (30мг) своего яда?

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