Массовая доля цинка, входящего в состав яда кобры, равна 0,5%. Сколько атомов цинка потребуется кобре для производства 1 капли (30мг) своего яда?
Химия
Массовая доля цинка, входящего в состав яда кобры, равна 0,5%. Сколько атомов цинка потребуется кобре для производства 1 капли (30мг) своего яда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.03грХ0.005=0.00015гр-масса цинка в капле яда;кол-во вещ-ва цинка=0.00015:65=0.0000023моль;число атомов цинка=0.0000023Х6*10^23=0.0000138Х10^23=13.8Х10^17атомов
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