упростите выражение 35хсх8=280с ух450х4=1800у
Математика
упростите выражение 35хсх8=280с ух450х4=1800у
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1) x^2=1 2) x^2=1
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