В двух корзинах было 20 груш.Когда из первой корзины взяли 4 груши, то в обеих корзинах груш стало по ровную. Сколько было в каждой корзине сначала?

Математика

В двух корзинах было 20 груш.Когда из первой корзины взяли 4 груши, то в обеих корзинах груш стало по ровную. Сколько было в каждой корзине сначала?

Автор: Гость