В двух корзинах было 20 груш.Когда из первой корзины взяли 4 груши, то в обеих корзинах груш стало по ровную. Сколько было в каждой корзине сначала?
Математика
В двух корзинах было 20 груш.Когда из первой корзины взяли 4 груши, то в обеих корзинах груш стало по ровную. Сколько было в каждой корзине сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20-4=16(г) стало. 2) 16/2=8(г) было в каждой корзине сначало. Ответ: по 8 груш было в каждой корзине.
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