( х-4) (х+2) больше 0

Алгебра
( х-4) (х+2) больше 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+2)>0 x=4  x=-2              +                  _                  + -----------------(-2)--------------(4)------------------- x∈(-∞;-2) U (4;∞)
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