( х-4) (х+2) больше 0
Алгебра
( х-4) (х+2) больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
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(x-4)(x+2)>0 x=4 x=-2 + _ + -----------------(-2)--------------(4)------------------- x∈(-∞;-2) U (4;∞)
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