турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он п...
Математика
турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он проехал на поезде. с какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть V1-скорость автобуса V2-скорость поезда Т1- время автобуса в пути Т2- время поезда в пути S1-путь автобуса S2-путь поезда по условию S1=3/16 S2 S1+S2=456 подставим значение S1 V1=72:1 1/3=54 3/16 S2+S2=456 S2=384 S1=456-384=72 V2=384:4 4/15=90
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