турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он п...

Математика
турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он проехал на поезде. с какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть V1-скорость автобуса  V2-скорость поезда          Т1- время автобуса в пути    Т2- время поезда в пути           S1-путь автобуса       S2-путь поезда по условию S1=3/16 S2            S1+S2=456  подставим  значение S1    V1=72:1 1/3=54            3/16 S2+S2=456             S2=384          S1=456-384=72                                      V2=384:4 4/15=90
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