турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он п...

Математика

турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал 456 км. при этом на автобусе он проехал три шестнадцатых того пути, который он проехал на поезде. с какой скоростью турист ехал на автобусе и с какой на поезде?

Автор: Гость