девочка посадит по 3 дерева а мальчик по 5 деревьев. в классе 30 человек и они посадят 122дерева.сколько мальчиков?

Математика

девочка посадит по 3 дерева а мальчик по 5 деревьев. в классе 30 человек и они посадят 122дерева.сколько мальчиков?

Автор: Гость