девочка посадит по 3 дерева а мальчик по 5 деревьев. в классе 30 человек и они посадят 122дерева.сколько мальчиков?
Математика
девочка посадит по 3 дерева а мальчик по 5 деревьев. в классе 30 человек и они посадят 122дерева.сколько мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=30 3x+5y=122 x=30-y 3(30-y )+5y=122 2y= 32 y=16
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