Дано трехзначное число. Используя одну операцию деления нацело, вывести первую цифру данного числа(сотни)

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Целочисленное деление - арифметическая операция, результатом которой является целая часть частного, полученного делением одного целого числа на другое целое число. То есть деление без учета остатка. Для того чтобы получить первую цифру - надо трехзначное число разделить на 100. Например 123 если разделить целочисленно на 100 - получится 1