Дано трехзначное число. Используя одну операцию деления нацело, вывести первую цифру данного числа(сотни)

Экономика
Дано трехзначное число. Используя одну операцию деления нацело, вывести первую цифру данного числа(сотни)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целочисленное деление - арифметическая операция, результатом которой является целая часть частного, полученного делением одного целого числа на другое целое число. То есть деление без учета остатка. Для того чтобы получить первую цифру - надо трехзначное число разделить на 100. Например 123 если разделить целочисленно на 100 - получится 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В воде массой 400 г растворили хлорид натрия массой 46,8 г. В раствор поместили инертные электроды и пропустили постоянный электричевкий ток, собра...
Ответить
Математика
частное чисел32 и 4равно разности чисел 15 и ?
Ответить
Математика
турист ехал на автобусе одна целая одну третюю часа и на поезде четыре целых четыре пятнадцатых часа. всего этими видами транспорта турист проехал ...
Ответить
Экономика
Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит.каждая страница содержит 30 строк.все сообщение содержит 8775 байтов информации и занима...
Ответить
Алгебра
( х-4) (х+2)>0
Ответить