Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072символа.Сколько симфолов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?

I=1,5 Кбайта=1,5 * 1024 байта = 1,5 * 1024 *8 бит = 12288 бит i=I/K=12288/3072 = 4 бита - на один символ Значит N=2^4 = 16 символов в алфавите. Ответ: 16 символов

Гость: Гость:

Один сивол занимает 1,5 Кбайт / 3072 = 1,5 * 1024 байт / 3072 = 1,5 байт / 3 = 0, 5 байт = 4 бит Мощность алфавита (количество символов в алфавите) находится по формуле [latex]N=2^i[/latex], где N - мощность алфавита, i - количество бит на один символ. Ответ: [latex]2^4=16[/latex] символов в алфавите