Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072символа.Сколько симфолов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Экономика
Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072символа.Сколько симфолов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=1,5 Кбайта=1,5 * 1024 байта = 1,5 * 1024 *8 бит = 12288 бит i=I/K=12288/3072 = 4 бита - на один символ Значит N=2^4 = 16 символов в алфавите. Ответ: 16 символов
Гость:
Один сивол занимает 1,5 Кбайт / 3072 = 1,5 * 1024 байт / 3072 = 1,5 байт / 3 = 0, 5 байт = 4 бит Мощность алфавита (количество символов в алфавите) находится по формуле [latex]N=2^i[/latex], где N - мощность алфавита, i - количество бит на один символ. Ответ: [latex]2^4=16[/latex] символов в алфавите
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