Какой объём ацетилена (нормальные условия) можно получить из 130 кг технического карбида кальция (массовая доля примесей 20%) и 9 кг воды?

Химия

Какой объём ацетилена (нормальные условия) можно получить из 130 кг технического карбида кальция (массовая доля примесей 20%) и 9 кг воды?

Автор: Гость