Какой объём ацетилена (нормальные условия) можно получить из 130 кг технического карбида кальция (массовая доля примесей 20%) и 9 кг воды?
Химия
Какой объём ацетилена (нормальные условия) можно получить из 130 кг технического карбида кальция (массовая доля примесей 20%) и 9 кг воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130*20/100=26 130-26=104чистый карбид кальция 104*22.4/22.4=104
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