с вершины тупого угла В ромба АВСД провели высоту ВК до стороны АД . угол КВД =15градусов. найдите высоту ВК если периметр ромба =32см.

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В треугольнике КВD угол ВDK = 180 - 15 - 90 = 75 градусов. Значит в равнобедренном треугольнике АВД угол ВАД = 180 - (75 + 75) = 30 град. Тогда в прямоугольном треугольнике АВК высота ВК является катетом, лежащим против угла 30 градусов, значит ВК равна 1/2 гипотенузы АВ. Так как все стороны ромба равны, то АВ = 32 : 4 = 8. Итак, ВК = 1/2 АВ=4 см.