Моторная лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обратно,затратив на обратный путь на 40 мин меньше,чем на путь против течения.Найдите собственную скорость лодки,зная,что скорость течения реки 2 км/ч.
Алгебра
Моторная лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обратно,затратив на обратный путь на 40 мин меньше,чем на путь против течения.Найдите собственную скорость лодки,зная,что скорость течения реки 2 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть V-скорость лодки[км/ч], U-скорость реки[км/ч], t-время, которое она плыла против течения[ч], S-путь в одну сторону [16 км], 40 мин=2/3 часа S=(V-U)t => t=S/(V-U) S=(V+U)(t-2/3)=(V+U)(S/(V-U)-2/3)=(V+U)[3S-2(V-U)]/3(V-U)=(V+U)(3S-2V+2U)/3(V-U)=(3SV-2V²+2UV+3SU-2UV+2U²)/3(V-U)=(3SV-2V²+3SU+2U²)/3(V-U)=S 3SV-2V²+3SU+2U²=3SV-3SU 3SV-2V²-3SV=-3SU-3SU-2U² -2V²=-6SU-2U² V²=3SU-U²=3·16·2-2²=92 V=√92 ≈9,6 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объём ацетилена (нормальные условия) можно получить из 130 кг технического карбида кальция (массовая доля примесей 20%) и 9 кг воды?
Геометрия
с вершины тупого угла В ромба АВСД провели высоту ВК до стороны АД . угол КВД =15градусов. найдите высоту ВК если периметр ромба =32см.
Экономика
Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072символа.Сколько симфолов содержит алфавит,при помощи которого было записано это сообщение?
Математика
Из пяти ламп 2 неисправны. Путём включения выбирают исправную. Найти вероятность того, что потребуется ровно 2 попытки, если обнаруженную неисправн...