Моторная лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обратно,затратив на обратный путь на 40 мин меньше,чем на путь против течения.Найдите собственную скорость лодки,зная,что скорость течения реки 2 км/ч.

Алгебра

Моторная лодка прошла против течения реки 16 км и вернулась обратно,затратив на обратный путь на 40 мин меньше,чем на путь против течения.Найдите собственную скорость лодки,зная,что скорость течения реки 2 км/ч.

Автор: Гость