Вычислите количество вещества ацетальдегида который образуется по реакции кучерова из 5 кг этилена содержащего 0.2% примесей

Химия

Вычислите количество вещества ацетальдегида который образуется по реакции кучерова из 5 кг этилена содержащего 0.2% примесей

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