Вычислите количество вещества ацетальдегида который образуется по реакции кучерова из 5 кг этилена содержащего 0.2% примесей
Химия
Вычислите количество вещества ацетальдегида который образуется по реакции кучерова из 5 кг этилена содержащего 0.2% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-ция Кучерова-это способ получения этаналя гидратацией этина,а также способ получения кетонов гидратацией гомологов этина; С2Н2+Н2О=С2Н4О;масса этина=5Х0.998=4.99кг; кол-во вещ-ва этина=4.99:26=0.19кмоль;След.,кол-во вещ-ва этаналя=0.19кмоль
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