Вычислите количество вещества ацетальдегида, который образуется по реакции Кучерова из 5кг ацетилена содержащего 0,2% примесей

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CHтройная связьCH + H2O = C2H4O 5 кг=5000 г. (грязный) 5000*0,002 = 10 г - примесей, и так чистого равно 4990 г. количество ацетилена равно 4990/26 = 191,9231 моль. а количество ацетилена равно по уравнению кучерова количесту ацетальдегида. Ответ:191,9231 моль