Двое рабочих изготовили за определенное время 19 деталей. Сколько рабочих потребуется, чтобы за то же время изготовить 38,76,133 детали?
Математика
Двое рабочих изготовили за определенное время 19 деталей. Сколько рабочих потребуется, чтобы за то же время изготовить 38,76,133 детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19/2=9,5 38/9,5=4 76/9,5=8 133/9,5=14
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