одно число на 7 больше другого, а их произведение равно -12.Найдите эти числа.
Алгебра
одно число на 7 больше другого, а их произведение равно -12.Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y=7 x*y=-12 y(y+7)+12=0 y во 2степ +7y+12=0 D=1 y=-4 x=3 y=-3 x=4
Гость:
Решение системой: x-y=7; -12/x= x-7; Решение уравнения: x^2-7x+12=0; x*y=-12; y=-12/x; Корни уравнения: x1=4; x2=3; y1=-3; y2=-4 Конечный ответ: (4;-3) и (3;-4)
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