Приведите какое-нибудь словесное описание множества м={1,4,9,16,25... ,81}

Алгебра
Приведите какое-нибудь словесное описание множества м={1,4,9,16,25... ,81}
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Гость:
Это множество квадратов чисел от 1 до 9
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