яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?

Алгебра
яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-старая цена яблок 2.8x - всего денег х-20х/100=(100x-20x)/100=80x/100 - новая цена Тогда количество яблок по новой цене y=2.8x/80x/100=2.8x·100/80x=3.5 кг
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