яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?

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яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?

Автор: Гость