Арендная плата за участок земли 3600руб. в год. Банковская ставка процента 10% годовых. Вашим родителем предложили купить участок земли за 20000 руб. Объясните им: а)стоит ли соглашаться, если они располагают такой суммой в дан...
Технология
Арендная плата за участок земли 3600руб. в год. Банковская ставка процента 10% годовых. Вашим родителем предложили купить участок земли за 20000 руб. Объясните им: а)стоит ли соглашаться, если они располагают такой суммой в данный момент; б) выгодна ли такая сделка, если они имеют только 10000 руб.; в) при какой минимальной сумме, имеющейся в наличии, можно соглашаться на покупку участка земли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понял из условия задачи выбор у родителей следующий: 1) платить аренду 3600 руб. каждый год 2) купить участок за 20000 руб. и не платить за его аренду (либо самим сдавать в аренду за 3600). а)Если у них есть 20000 руб., то это вложение окупит себя через 20000/3600=5,5 лет. А дальше будет приносить прибыль (или экономию, что в принципе без разницы). Это выгодно, но срок окупаемости 5,5 лет. б)Если есть в наличии 10000, то в банке прийдется взять кредит в 10000 руб под 10% годовых. То есть в первый год они заплатят 10000*0,1=1000 руб процентов. Значит в счет погашения кредита они могут заплатить банку 3600-1000=2600 руб. В следующий год они заплатят процентов меньше 10000-2600=7400, 7400*0,1=740, 3600-740=2860. 3-й год: 7400-2860=4540, 4540*0,1=454, 3600-454=3146. 4-й год: 4540-3146=1394, 1394*0,1=139,4 3600-139,4=3460,6 То есть за 4 года они расчитаются за кредит и после расчетов с банком у них останется на 5-й год: 3460,6-1394=2066,6руб 10000-2066,6=7933,4. Эту сумму они окупят еще через 7933,4/3600=2,2года. То есть срок окупаемости - 7,2 года. Это менее выгодно, чем если бы они купили участок сами, но все равно выгодно. в)Даже если они весь участок возьмут в кредит - они заплатят в первый год 20000*0,1=2000руб, что тоже меньше, чем 3600. Так как в условии задачи не указан срок кредита (они ведь могут взять ипотеку на 20 лет), а также в условии не сказано какой срок окупаемости считать выгодным, то покупка целиком в кредит тоже выгодна, т.к. арендная плата всегда больше, чем проценты по кредиту. Не имеет смысла брать участок в кредит, только если они уже должны этому банку 16000 руб. Тогда проценты по кредиту будут равняться арендной плате за пользование участком.
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