На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2\3 ч.Сколько времени занимает изготовление одной детали?

Математика

На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2\3 ч.Сколько времени занимает изготовление одной детали?

Автор: Гость