На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2\3 ч.Сколько времени занимает изготовление одной детали?
Математика
На изготовление 16 одинаковых деталей требуется 6 2\3 ч.Сколько времени занимает изготовление одной детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 2/3=20/3 20/3:16=20/3*1/16=5/12 часа 60*5/12=25 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трое друзей купили в складчину компьютерную игру. Антон дал 159 рублей, Боря - 114 рублей, а Витя - 87 рублей. По сколько рублей должны отдать ребя...
Алгебра
яблоки подешевели на 20%. сколько яблок можно теперь купить на те же деньги, на которые раньше покупали 2,8кг?
Математика
собственная скорость лодки 6,5 км/ч, а скорость течения реки 2,5 км/ч. Расстояние между пристанями 18 км. Сколько времени затратит лодка на путь ме...