sin3x-3cos6x=2
Алгебра
sin3x-3cos6x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin3x-3+6sin²3x-2=0 sin3x=a 6a²+a-5=0 D=1+120=121 a1=(-1-11)/12=-1⇒sin3x=-1⇒3x=-π/2+2πn⇒x=-π/6+2πn/3,n∈z a2=(-1+11)/12=5/6⇒sin3x=5/6⇒3x=(-1)^k*arcsin5/6+πk⇒ x=(-1)^k*1/3*arcsin5/6+πk/3,k∈z
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