Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??

Геометрия
Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, нельзя! Они могут быть паралельны или пересикатся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
y+27y=952
Ответить
Химия
сколько молекул содержится в 1 мл водорода при нормальных условиях?
Ответить
Математика
Между тремя школами разделили 552 кг апельсинов. причем в 1 школу отправили в 6 раз меньше апельсинов чем во вторую, и на 136 кг меньше чем в треть...
Ответить
Алгебра
sin3x-3cos6x=2
Ответить
Химия
Назовите две качественные реакции,с помощью которых можно обнаружить непредельный характер органического соединения.
Ответить