Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??

Геометрия

Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??

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