Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??
Геометрия
Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет, нельзя! Они могут быть паралельны или пересикатся.
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