дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа

Математика

дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа

Автор: Гость