дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа

Математика
дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма чисел 7ми и 5ти,    9 прибавить 4, 0 плюс 0, разность чисел 11 и 0 итак далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
пять в степени х равно одной пятой в степени 3
Ответить
Геометрия
хорда делит окружность на дуги,меры которых относятся как 5:7.определите градусные меры вписанных углов ,опирающихся на эту хорду.
Ответить
Алгебра
задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху
Ответить
Алгебра
x*y=4, 2x-y=-2 решите графически систему уравнений
Ответить
Геометрия
Прямые аи в мимобежные и прямые а и с мимобежные.Можно ли утверждать,что прямые в и с мимобежные??
Ответить