дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа
Математика
дай каждой группе записей свое, отличное от других, название: 7+5 9+4 0+0 11-0 16-10 15-15 18-9 7+0 4+8 тема натуральные и ненатуральные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма чисел 7ми и 5ти, 9 прибавить 4, 0 плюс 0, разность чисел 11 и 0 итак далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
хорда делит окружность на дуги,меры которых относятся как 5:7.определите градусные меры вписанных углов ,опирающихся на эту хорду.