какая сила тяжести действует на свинцовый брусок длиною 20 см шириною 4 см и высотою 2 см

Физика
какая сила тяжести действует на свинцовый брусок длиною 20 см шириною 4 см и высотою 2 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                         F = mgh l=0.2(м)                                      m = pv p=11300(кг/м3)                          V = ls s=0.04(м)                                  F = plshg h=0,02(м)                                  F = 11300x0.2x0.02x0.04x10 F-?                                            F = 18.08 (H)
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