какая сила тяжести действует на свинцовый брусок длиною 20 см шириною 4 см и высотою 2 см
Физика
какая сила тяжести действует на свинцовый брусок длиною 20 см шириною 4 см и высотою 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: F = mgh l=0.2(м) m = pv p=11300(кг/м3) V = ls s=0.04(м) F = plshg h=0,02(м) F = 11300x0.2x0.02x0.04x10 F-? F = 18.08 (H)
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