с первой грядки собрали 39 огурцов,со второй на 20 огурцов больше,чем с первой,а с третьей на 9 меньше,чем со второй.Сколько огурцов собрали с третьей грядки?

Математика
с первой грядки собрали 39 огурцов,со второй на 20 огурцов больше,чем с первой,а с третьей на 9 меньше,чем со второй.Сколько огурцов собрали с третьей грядки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39+20=59 огурцов во 2-й грядки. 2)59-9=50 огурцов собрали с 3-й грядки. Ответ:50 огурцов.
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