с первой грядки собрали 39 огурцов,со второй на 20 огурцов больше,чем с первой,а с третьей на 9 меньше,чем со второй.Сколько огурцов собрали с третьей грядки?

Математика

с первой грядки собрали 39 огурцов,со второй на 20 огурцов больше,чем с первой,а с третьей на 9 меньше,чем со второй.Сколько огурцов собрали с третьей грядки?

Автор: Гость