РАССТОЯНИЕ 20КМ ВСАДНИК ПРОЕХАЛ ТУДА И ОБРАТНО ЗА 4 ЧАСА.С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕХАЛ ВСАДНИК?

Математика

РАССТОЯНИЕ 20КМ ВСАДНИК ПРОЕХАЛ ТУДА И ОБРАТНО ЗА 4 ЧАСА.С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕХАЛ ВСАДНИК?

Автор: Гость