РАССТОЯНИЕ 20КМ ВСАДНИК ПРОЕХАЛ ТУДА И ОБРАТНО ЗА 4 ЧАСА.С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕХАЛ ВСАДНИК?
Математика
РАССТОЯНИЕ 20КМ ВСАДНИК ПРОЕХАЛ ТУДА И ОБРАТНО ЗА 4 ЧАСА.С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ЕХАЛ ВСАДНИК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Всадник ехал со скоростью-20/4=5(км/ч) Ответ:5 км/ч со скоростью ехал всадник.
Гость:
v=s/t скорость = 20/4=5 км/ч
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