установи закономерность продолжи ряд,дописав два числа 1 4 9 16 25 30 28 29 27 28 1 2 4 8 16
Математика
установи закономерность продолжи ряд,дописав два числа 1 4 9 16 25 30 28 29 27 28 1 2 4 8 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 4 9 16 25 36 49 30 28 29 27 28 26 27 1 2 4 8 16 32 64
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