В двух зрительных залах 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?
Математика
В двух зрительных залах 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х-количество мест в меньшем зале, тогда: 3х+х=624 4х=624 х=624/4 х=156 Ответ: В меньшем зрительном зале 156 мест.
Гость:
во 2ом зале мест в 3 раза больше если в 1ом зале будет 1 место то во 2ом их будет 3 таких же значит надо 624/4=156 мест в меньшем зале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у Пети и Мити вместе 248 марок у Пети на 8 марок меньше чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят.
Математика
Математика
У Пети и Мити вместе 248 марок,причём у Пети на 8 марок меньше ,чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят?