В двух зрительных залах 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?

Математика
В двух зрительных залах 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х-количество мест в меньшем зале, тогда: 3х+х=624 4х=624 х=624/4 х=156 Ответ: В меньшем зрительном зале 156 мест.
Гость:
во 2ом  зале мест в 3 раза больше если в 1ом зале будет 1 место то во 2ом их будет 3 таких же значит надо 624/4=156 мест в меньшем зале  
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