у Пети и Мити вместе 248 марок у Пети на 8 марок меньше чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят.

Математика
у Пети и Мити вместе 248 марок у Пети на 8 марок меньше чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя x+8 Митя x Уравнение: x+8+x=248 2x=248-8 2x=240 x=120 Значит у Мити 120 марок, а у Пети 120+8=128 марок.
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