у Пети и Мити вместе 248 марок у Пети на 8 марок меньше чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят.

Математика

у Пети и Мити вместе 248 марок у Пети на 8 марок меньше чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят.

Автор: Гость