У Пети и Мити вместе 248 марок,причём у Пети на 8 марок меньше ,чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят?

Математика

У Пети и Мити вместе 248 марок,причём у Пети на 8 марок меньше ,чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят?

Автор: Гость