У Пети и Мити вместе 248 марок,причём у Пети на 8 марок меньше ,чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят?

Математика
У Пети и Мити вместе 248 марок,причём у Пети на 8 марок меньше ,чем у Мити.Сколько марок у каждого из ребят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть у Мити x марок. Тогда у Пети x-8  марок. Уравнение.  x+x-8=248 2x=248+8 2x=256 x=128 Значит   у Мити 128 марок.     А у Пети 128-8=120 марок.
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