есть два бидона вместимостью 10л и 3л как с помощью этих битонов набрать с речки 8л воды?

Гость: Гость:

три рази виливаєм повний трьох літровий бідон у десяди літровий бідон набираєм повний трьох літровий бідон і доливаєм до повна десяди літровий бідон у трьох літровому бідоні залишається 2 літри. Виливаєм десяди літровий бідон і вливаєм у ніого 2 літри з трьох літрового бідона і ще доливаєм два повних трьох літрових бідонів і в десяди літровому бідоні є вісім літер