есть два бидона вместимостью 10л и 3л как с помощью этих битонов набрать с речки 8л воды?
Математика
есть два бидона вместимостью 10л и 3л как с помощью этих битонов набрать с речки 8л воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
три рази виливаєм повний трьох літровий бідон у десяди літровий бідон набираєм повний трьох літровий бідон і доливаєм до повна десяди літровий бідон у трьох літровому бідоні залишається 2 літри. Виливаєм десяди літровий бідон і вливаєм у ніого 2 літри з трьох літрового бідона і ще доливаєм два повних трьох літрових бідонів і в десяди літровому бідоні є вісім літер
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