Вот 2боровика ,2подберёзовика,2 подосиновика.Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.

Математика

Вот 2боровика ,2подберёзовика,2 подосиновика.Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.

Автор: Гость