Вот 2боровика ,2подберёзовика,2 подосиновика.Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.
Математика
Вот 2боровика ,2подберёзовика,2 подосиновика.Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.
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