Для украшения ёлки купили 4гирлянды красных лампочек,по 10штук в каждой,и 2 гирлянды синих лампочек,по 8 штук в каждой.На сколько больше красных лампочек,чем синих? Что надо изменить в условии задачи,чтоб можно было задать вопр...

Математика

Для украшения ёлки купили 4гирлянды красных лампочек,по 10штук в каждой,и 2 гирлянды синих лампочек,по 8 штук в каждой.На сколько больше красных лампочек,чем синих? Что надо изменить в условии задачи,чтоб можно было задать вопрос"Во сколько раз больше...........?"

Автор: Гость