Для украшения ёлки купили 4гирлянды красных лампочек,по 10штук в каждой,и 2 гирлянды синих лампочек,по 8 штук в каждой.На сколько больше красных лампочек,чем синих? Что надо изменить в условии задачи,чтоб можно было задать вопр...
Математика
Для украшения ёлки купили 4гирлянды красных лампочек,по 10штук в каждой,и 2 гирлянды синих лампочек,по 8 штук в каждой.На сколько больше красных лампочек,чем синих? Что надо изменить в условии задачи,чтоб можно было задать вопрос"Во сколько раз больше...........?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*10=40(шт)-красных лампочек 2*8=16(шт.)-синих лампочек 40-16=24(шт.)-на столько больше красных лампочек,чем синих Чтобы задать вопрос во сколько больше? нужно изменить количество гирлянд из синих лампочек на 1
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