какой многочлен в сумме с многочленом 5x в квадрате-3x-9 тождественно равен 2x-3
Алгебра
какой многочлен в сумме с многочленом 5x в квадрате-3x-9 тождественно равен 2x-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x2-3x-9=2x-3 1 yp. 5x2-3x-9=0 D= (-3)2 + 4*5*9= 189= (13)2 X1= 3 + 13/5*2=1.6 X2= 3-13/5*2= -1 2yp. 2x=3 x= 1.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для украшения ёлки купили 4гирлянды красных лампочек,по 10штук в каждой,и 2 гирлянды синих лампочек,по 8 штук в каждой.На сколько больше красных ла...
Математика
Вот 2боровика ,2подберёзовика,2 подосиновика.Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.
Математика
В двух зрительных залах 624 места. В одном зале в 3 раза больше мест, чем в другом. Сколько мест в меньшем зрительном зале?