Поезд подходя к станции замедляет движение. В каком направлении в это время легче тащить по полу тяжелый ящик - по ходу или в обратном направлении? Почему?
Физика
Поезд подходя к станции замедляет движение. В каком направлении в это время легче тащить по полу тяжелый ящик - по ходу или в обратном направлении? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ящик легче тащить по ходу поезда. Это обусловлено силой инерции. Кинетическая энергия, снабженная ящику во время движения поезда заставляет его двигаться в том же направлении, то есть по ходу поезда.
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