как ты считаешь будут ли влиять растения на чистоту воздуха в парке,городе,лесу?почему?
История
как ты считаешь будут ли влиять растения на чистоту воздуха в парке,городе,лесу?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я считаю да потому что : растения поглощают углекислый газ и выделяют в воздух кислород.
Гость:
да может так как растения делают кисрород ,а мы им дышим
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