Теплоход 3 ч шел по озеру со скоростью 23 км/ч, а потом 4 ч по реке. Сколько километров прошел теплоход за эти 7 часов, если по реке он шел на 3 км/ч быстрее, чем по озеру?

Математика

Теплоход 3 ч шел по озеру со скоростью 23 км/ч, а потом 4 ч по реке. Сколько километров прошел теплоход за эти 7 часов, если по реке он шел на 3 км/ч быстрее, чем по озеру?

Автор: Гость