Теплоход 3 ч шел по озеру со скоростью 23 км/ч, а потом 4 ч по реке. Сколько километров прошел теплоход за эти 7 часов, если по реке он шел на 3 км/ч быстрее, чем по озеру?
Математика
Теплоход 3 ч шел по озеру со скоростью 23 км/ч, а потом 4 ч по реке. Сколько километров прошел теплоход за эти 7 часов, если по реке он шел на 3 км/ч быстрее, чем по озеру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3x23=69(км) прошел теплоход по озеру 2) 23+3=26(км/ч)скорость теплохода по реке 3) 26х4=104(км) прошел теплоход по реке 4) 104+69=173(км)прошел теплоход за 7 часов ответ:173км пропрошел теплоход за 7 часов
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