сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру ,если площадь скатерти 1,8 кв.м,а длина -1м 50смю
Математика
сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру ,если площадь скатерти 1,8 кв.м,а длина -1м 50смю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.8/1.50=1.2м тесьмы (1,2+1,5)*2=5,4 ответ 5,4
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