сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру ,если площадь скатерти 1,8 кв.м,а длина -1м 50смю

Математика

сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти по периметру ,если площадь скатерти 1,8 кв.м,а длина -1м 50смю

Автор: Гость