кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом. и поручили соеденить их в одну цепь из 15 звеньев. кузнец выполнил заказ расковав и заковав 4 звена. как он это зделал?

Математика
кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом. и поручили соеденить их в одну цепь из 15 звеньев. кузнец выполнил заказ расковав и заковав 4 звена. как он это зделал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у 5 обрывков цепи чтобы соединиться в 1 есть 4 места стыка ООО+ООО+ООО+ООО+ООО вот так выглядит наша цепь
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