кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом. и поручили соеденить их в одну цепь из 15 звеньев. кузнец выполнил заказ расковав и заковав 4 звена. как он это зделал?

Математика

кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом. и поручили соеденить их в одну цепь из 15 звеньев. кузнец выполнил заказ расковав и заковав 4 звена. как он это зделал?

Автор: Гость