запиши свои примеры слов (по 5-6) с корнями -лож-,-лаг-.
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запиши свои примеры слов (по 5-6) с корнями -лож-,-лаг-.
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приложение,положить,слагать,неотложная,переложить,полагать
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