доказать что треугольник со сторонами 8 см, 15см, 17 см является прямоугольным. определить длину гипотенузы этого треугольника

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Нужно использовать теорему, обратную теореме Пифагора, то есть: если квадрат большей стороны равен сумме квадратов двух других сторон, то треугольник прямоугольный: (2)-в квадрате, 17(2)=15(2)+8(2) 289=225+64 289=289, значит треугольник прямоугольный, а в таком треугольнике гипотенуза-большая сторона, то есть та, которая 17 см.