Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камін..ям, Рус..ю прозикають.

Қазақ тiлi
Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камін..ям, Рус..ю прозикають.
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Автор: Гость
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Гость:
Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камінням, Руссю прозивають.
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