Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камін..ям, Рус..ю прозикають.
Қазақ тiлi
Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камін..ям, Рус..ю прозикають.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Установити на місті крапок,де потрібно,пропущені ліери Тече річка між камінням, Руссю прозивають.
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