Точки A(4;5) и C(-3;-1) являются противоположными вершинами квадрата ABCD.Найдите координаты остальных вершин и координаты точки,которая делит сторону BC пополам.
Алгебра
Точки A(4;5) и C(-3;-1) являются противоположными вершинами квадрата ABCD.Найдите координаты остальных вершин и координаты точки,которая делит сторону BC пополам.
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