Сумма двух чисел равна 3500,а разность составляет 12% суммы.Какие это числа? мне уже надоело ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Сумма двух чисел равна 3500,а разность составляет 12% суммы.Какие это числа? мне уже надоело ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3500 *12: 100= 420 разность чисел х+у=3500 х-у=420 2х=3920 х=1960 первое число у=1960-420 =1540 второе число
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