Сумма двух чисел равна 3500,а разность составляет 12% суммы.Какие это числа? мне уже надоело ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Сумма двух чисел равна 3500,а разность составляет 12% суммы.Какие это числа? мне уже надоело ждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость