расстояние между двумя городами на карте равно 5 см , а в действительности 117.5 . каков масштаб карты

Математика
расстояние между двумя городами на карте равно 5 см , а в действительности 117.5 . каков масштаб карты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см = 117,5 км 1см = 117,5 : 5 1см = 23,50 км Масштаб 1:23,50  
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