Полная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина , заполненная наполовину , весит 12 кг . Сколько весит пустая корзина

Алгебра
Полная корзина с апельсинами весит 22 кг . Корзина , заполненная наполовину , весит 12 кг . Сколько весит пустая корзина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 кг…………………………………..........
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