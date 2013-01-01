Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровен?? вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате...

Информатика
Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровен?? вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\учёба\химия\ГИА. Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 1) С:\учёба\химия\Расписание 2) С:\Расписание 3) С:\учёба\2013\Расписание 4) С:\учёба\Расписание
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4) С:учёбаРасписание
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