Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровен?? вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате...

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Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровен?? вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге С:\учёба\химия\ГИА. Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 1) С:\учёба\химия\Расписание 2) С:\Расписание 3) С:\учёба\2013\Расписание 4) С:\учёба\Расписание

Автор: Гость